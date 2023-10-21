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"Мы хотим, чтобы русские исчезли": Казашка с кулаками набросилась на женщину с ребёнком в автобусе

"Мы хотим, чтобы русские исчезли": Казашка с кулаками набросилась на женщину с ребёнком в автобусе

Примечательно , что пожилую националистку не остановило, что девушка сама была не русская.Очередной ролик с националистическим ядом в Казахстане попал в Сеть.

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Комментарии
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Серж Южанин
- Это наша горькая расплата за то, что пришли к тем же казахам, защитили с востока от джунгар, а с юга от узбеков, вылечили от туберкулёза и вшей, дали алфавит, театр, да дали всё -  города, промышленность, железные дороги, целину...  Из юрт вытащили, умываться и есть ложкой научили, читать-писать заставили, интеллигенцию национальную вырастили. Земель казачьих казахам кучу прирезали, целину освоили, автономию, а затем и отдельную республику подарили...   Их ещё недавно научили,что перед тем, как нужду справить надо с коня слезть и штаны снять...    А не покорили, как туземцев. И вот уже второе поколение русских, родившихся там, слышит в свой адрес: оккупанты....  Хвалёная степная демократия не состоялась.  Тут нужен или Чингиз-Хан, или стальная рука Москвы !
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