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Что люди вытворяют со своими балконами: 10 примеров из обычных квартир

Что люди вытворяют со своими балконами: 10 примеров из обычных квартир

Почти каждое утро начинаю с посиделок на балконе. Варю кофе, делаю быстрый завтрак — чаще всего это бутерброд с каким-нибудь сыром, и, пока муж досыпает свои законные десять минут, наслаждаюсь утренней прохладой и безмятежностью.

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