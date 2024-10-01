Предатель Кара-Мурза в ПАСЕ противопоставил Кремлю Россию мертвецов

Осужденный за госизмену иноагент Владимир Кара–Мурза, который был освобождён в ходе обмена с Западом, выступил в ПАСЕ с русофобской речью, приправленной набившими оскомину навальнистскими нарративами о «порядочных и добрых людях».
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