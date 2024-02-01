Кинолог Уражевский предупредил, что запрет на ввоз кормов Hill’s лишит россиян большой доли лечебной продукции

Президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что с 6 февраля ввоз корма для домашних животных компании Hill’s в Россию будет приостановлен.
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