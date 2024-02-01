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Кинолог Уражевский предупредил, что запрет на ввоз кормов Hill’s лишит россиян большой доли лечебной продукции

Кинолог Уражевский предупредил, что запрет на ввоз кормов Hill’s лишит россиян большой доли лечебной продукции

Президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что с 6 февраля ввоз корма для домашних животных компании Hill’s в Россию будет приостановлен.

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