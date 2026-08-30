Банки начинают использовать ИИ, чтобы держать в банкоматах на 40% меньше наличных

Алгоритмы прогнозируют спрос с учётом зарплатных дней, праздников и местных событий, а анализ датчиков позволяет обнаруживать неисправности ещё до отказа банкомата Американское деловое издание PYMNTS сообщило 28 августа, что банки начали использовать ИИ для прогнозирования спроса на наличные в отдельных банкоматах и для раннего обнаружения неисправностей.