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Банки начинают использовать ИИ, чтобы держать в банкоматах на 40% меньше наличных

Банки начинают использовать ИИ, чтобы держать в банкоматах на 40% меньше наличных

Алгоритмы прогнозируют спрос с учётом зарплатных дней, праздников и местных событий, а анализ датчиков позволяет обнаруживать неисправности ещё до отказа банкомата Американское деловое издание PYMNTS сообщило 28 августа, что банки начали использовать ИИ для прогнозирования спроса на наличные в отдельных банкоматах и для раннего обнаружения неисправностей.

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