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Регионы России

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Минимальная продуктовая корзина в России подорожала на 8,5% к середине 2026 года

Минимальная продуктовая корзина в России подорожала на 8,5% к середине 2026 года

Минимальный набор питания включает 33 наименования продуктов, среди которых мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

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