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Татьяна Тарасова: «Если бы наши девочки вышли на лед, у Сакамото бы не было шансов на первое место. Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы женщин на чемпионате мира в Монпелье.

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