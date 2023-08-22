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  • Рустик Рыксиев
    Обалденная икра заморская, Жена уже третий раз готовит. Обожаю. А все овощи наши, крымские, обьеденье! Но рецепт свой...Икра заморская ин...
  • Gleb
    Отличный рецепт! Обязательно попробую) Спасибо!Икра заморская ин...
  • star
    мням-мнямИкра заморская ин...

Икра заморская инымъ манеромъ⁠⁠

Икра заморская инымъ манеромъ⁠⁠

  Берем:3 средних баклажана (не взвесила. Сантиметров по 20 они были длиной)3 болгарских перца, лучше красных, чем мясистее, тем вкуснее, но это как повезет1 большой помидор или 2 средних, желательно поспелееМаленькая луковка, грамм на 100 (луковку взвесила)Чеснок - 3-4 зубцаЗелень (укроп), оливковое масло, соль, сахар, перец - по вкусу.

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Комментарии
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star
мням-мням
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6 час.
G
Gleb
Отличный рецепт! Обязательно попробую) Спасибо!
Ответить
4 час.
РР
Рустик Рыксиев
Обалденная икра заморская, Жена уже третий раз готовит. Обожаю. А все овощи наши, крымские, обьеденье! Но рецепт свой, ташкентский.
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2 час.

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