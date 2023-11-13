США пока не готовы анонсировать встречи с делегацией РФ на саммите АТЭС

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки указал на тот факт, что представители державы не имеют готовности для того, чтобы вступить в переговорный процесс с Российской Федерацией в рамках мероприятий АТЭС.
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