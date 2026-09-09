Путин назвал То Лама патриотом и дальновидным политическим деятелем

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин назвал генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама патриотом и дальновидным политическим деятелем.
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