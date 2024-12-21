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FT: Шольц раскритиковал предложение Дуды конфисковать активы России

FT: Шольц раскритиковал предложение Дуды конфисковать активы России

Global Look Press/Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко отреагировал на идею президента Польши Анджея Дуды конфисковать и потратить замороженных в ЕС российские активы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

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Anatoliy Skorohodov
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