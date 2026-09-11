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Пушкинский музей представит каталог нагрудных знаков и жетонов Российской империи

Пушкинский музей представит каталог нагрудных знаков и жетонов Российской империи

15 сентября в 18:30 в Итальянском дворике Главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет презентация каталога к выставке «Искусство различать».

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