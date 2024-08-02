Известный критик раскрыл планы Аллы Пугачевой на неожиданные дуэты

Певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену с ярким и неожиданным дуэтом. Музыкальный критик Денис Сорокин предполагает, что она может записать совместный трек с певицей Земфирой*, актером Данилой Козловским или украинской артисткой Веркой Сердючкой.