Известный критик раскрыл планы Аллы Пугачевой на неожиданные дуэты

Певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену с ярким и неожиданным дуэтом. Музыкальный критик Денис Сорокин предполагает, что она может записать совместный трек с певицей Земфирой*, актером Данилой Козловским или украинской артисткой Веркой Сердючкой.
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