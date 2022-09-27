Закон, порядок, государство

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В Ярославской области полицейскими установлен подозреваемый в незаконной рубке леса

Сотрудники лесничества  в лесном массиве в районе д.Василево выявили незаконную рубку деревьев и обратились в ОМВД России по Угличскому району - неизвестным были вырублены деревья: береза, ель и ольха.

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