В Ярославской области полицейскими установлен подозреваемый в незаконной рубке леса

Сотрудники лесничества в лесном массиве в районе д.Василево выявили незаконную рубку деревьев и обратились в ОМВД России по Угличскому району - неизвестным были вырублены деревья: береза, ель и ольха.
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