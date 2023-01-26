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Gallup: рейтинг поддержки Байдена стал одним из самых низких среди президентов США

Gallup: рейтинг поддержки Байдена стал одним из самых низких среди президентов США

Американцы недовольны вторым годом правления президента США Джо Байдена. Исследование социологической службы Gallup показало, что рейтинг его одобрения резко опустился и стал одним из самых низких со времен Второй мировой войны, рассказал ТАСС.

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