Трамп одернул журналиста за критику Путина

ВАШИНГТОН, 10 марта, ФедералПресс. Президента США Дональд Трамп возмутился после вопроса журналиста, который поинтересовался: не считает ли Трамп авиаудары РФ по Украине признаком неуважения со стороны президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии