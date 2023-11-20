Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Догнать "Кинжал" пока не получается, или у американцев с гиперзвуком всё не очень хорошо.

Догнать "Кинжал" пока не получается, или у американцев с гиперзвуком всё не очень хорошо.

Вот уже больше пяти лет Россия является единственной в мире страной, которой удалось создать полный спектр гиперзвукового оружия - морское, сухопутное, авиационного базирования, а также стратегические варианты.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Атомную бомбу и ракету штатники создали благодаря башковитым &quot;беженцам&quot; из Германии, вертолет благодаря эмигранту Сикорскому и т.д и т.п. Ну не развиваются у их молодежи мозги под технические вопросы только юридические. Когда работал в штатах было очень сложно им объяснить что такое &quot;Политехнический ВУЗ&quot;. Ну нет у них аналогов. У них техническое образование не может быть высшим априори. Высшим может быть только юридическое ну или на крайний случай докторское. Все политики в США по образованию юристы.
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