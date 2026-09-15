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Льготы для студентов в 2026–2027 учебном году: какие положены и как их получить

Льготы для студентов в 2026–2027 учебном году: какие положены и как их получить

Что положено студентам вузов и колледжей в 2026–2027 учебном году: льготный проезд, стипендии, место в общежитии, налоговый вычет и отсрочка от армии .

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