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Царьград

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«Россети» заменили 1,2 тыс. изоляторов на ЛЭП во Владимирской области

«Россети» заменили 1,2 тыс. изоляторов на ЛЭП во Владимирской области

В 12 высоковольтных ЛЭП Владимирской области завершена замена оборудования. Как уточнили в правительстве региона, на линиях смонтировали 1,2 тыс.

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