China's "Dogfighting" Satellites Come Into Focus As US Confirms Space Weapons The United States has publicly acknowledged that it already has weapons in orbit, adding a new dimension to a military competition increasingly defined by highly maneuverable satellites - and what they could be used for.
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