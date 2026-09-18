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China's "Dogfighting" Satellites Come Into Focus As US Confirms Space Weapons

China's "Dogfighting" Satellites Come Into Focus As US Confirms Space Weapons

China's "Dogfighting" Satellites Come Into Focus As US Confirms Space Weapons The United States has publicly acknowledged that it already has weapons in orbit, adding a new dimension to a military competition increasingly defined by highly maneuverable satellites - and what they could be used for.

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