РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках (ВИДЕО)

РЖД тестируют робопсов, которые могут быть использованы для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги и контролировать соблюдение охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава, сообщила компания.
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