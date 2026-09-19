Невозможное стало возможным: DLSS 5 запустили на встроенной графике Intel

Сначала на старых картах RTX, потом на видеокартах AMD, а теперь черед дошел до iGPU Intel Энтузиасту удалось запустить DLSS 5 Neural Rendering на встроенной графике Intel Arc 140V.
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