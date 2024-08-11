smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    ВОЕНКОРУ ЕВГЕНИЮ ПОДДУБНОМУ! Надежда Белугина-Подюжская Строчки, не слушаясь, скачут в тревоге, От сообщения руки дро...Сейчас идет решаю...
  • лина любимцева
    ГДЕ САНИТАРНАЯ ЗОНА?!! Почему говорим, но ничего не делаем?!!С обстреливаемых ...
  • Александр Котов
    Да нет, это война.МИД назвал атаку ...

Кургинян рассказал, как США организуют колониализм нового типа

Кургинян рассказал, как США организуют колониализм нового типа

Санкции США являются удавкой для латинамериканских стран с сырьевой экономикой и усиливают миграцию актива из этих стран в США, где этими людьми управлять легче, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх