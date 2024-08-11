Кургинян рассказал, как США организуют колониализм нового типа

Санкции США являются удавкой для латинамериканских стран с сырьевой экономикой и усиливают миграцию актива из этих стран в США, где этими людьми управлять легче, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».