До слепоты. Врач пояснил, как косметологические процедуры влияют на зрение

Сегодня процедуры у косметолога очень развиты и пользуются большой популярностью. Современные технологии дают впечатляющие результаты в уходе за кожей, однако в погоне за красотой важно помнить и о разумном подходе.
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