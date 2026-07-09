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Военное обозрение

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Как продлить жизнь оружию, которое нельзя испытать заново

Как продлить жизнь оружию, которое нельзя испытать заново

Ракета Minuteman III дежурит с 1970 года, а испытать ядерный заряд полноценным взрывом США не могут с 1992-го — и теперь инженерам приходится обновлять оружие, которое нельзя ни вскрыть, ни проверить в деле.

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