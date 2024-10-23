Обещанная непогода уже дает «плоды». На набережной Лейтенанта Шмидта вода в Неве поднялась до отметки 93 см.
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Обещанная непогода уже дает «плоды». На набережной Лейтенанта Шмидта вода в Неве поднялась до отметки 93 см.