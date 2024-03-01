В Иркутской области полицейские и общественники провели мероприятие по вручению первых паспортов школьникам

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» и представитель Общественного совета Светлана Метляева в Центре досуга «Сибирь» провели торжественное мероприятие, на котором вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста.
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