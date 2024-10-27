Avia.pro - СМИ Ну что ж, дорогие друзья, развернулась у нас тут настоящая драма века! Картина маслом: шестеро заключённых, которые, если верить их откровениям на допросе, всего-то хотели… ну просто пересечь границу и 'уехать домой'.
Кадры допроса задержанных в Тамбовской области беглецов из липецкой колонии попали на видео. Они рвались в Узбекистан
Комментарии
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Невидимка Невидимка
А не проще грохнуть при сопротивлении, и деньги целые и проблемы кончились.
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5 час.
ninikooo Митусова
Работники УФСИН по взяткам перещеголяли генералов МО. Побеги из ИТК стали не ЧП, а нормой жизни.
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4 час.
Борис Леонтьев
Именно так. В своё время приходилось работать на предприятии, которое выполняло заказ УФСИН на производство датчиков, которые срабатывали на колебания при производстве земляных работ и предназначались для создания охранных систем именно против подкопов. Вот и задумаешься: либо тогда в УФСИН тупо деньги на откатах пилили, либо сейчас в УФСИН деньги на побегах делают?
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12 мин.
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