Кадры допроса задержанных в Тамбовской области беглецов из липецкой колонии попали на видео. Они рвались в Узбекистан

Борис Леонтьев

Именно так. В своё время приходилось работать на предприятии, которое выполняло заказ УФСИН на производство датчиков, которые срабатывали на колебания при производстве земляных работ и предназначались для создания охранных систем именно против подкопов. Вот и задумаешься: либо тогда в УФСИН тупо деньги на откатах пилили, либо сейчас в УФСИН деньги на побегах делают?