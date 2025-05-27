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Элитный полк ВСУ разгромлен российскими войсками

ВС России нанесли удары по элитному полку ВСУ на курском направлении. Русские вооружённые силы нанесли удары по позициям 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на Тёткинском и Глушковском направлениях вблизи границы с Курской областью.

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