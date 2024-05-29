Уже 12 стран присоединились к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции

К российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединились уже 12 стран, о чем заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
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