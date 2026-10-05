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Ростовчанину отсудил компенсацию за неисправный процессор, купленный на Wildberries

Ростовчанину отсудил компенсацию за неисправный процессор, купленный на Wildberries

Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск местного жителя, который приобрёл бракованный товар на площадке Wildberries.

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