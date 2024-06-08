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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Германии 3 победы и ничья в 4 играх в этом году. Дальше – домашний Евро-2024

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла Грецию (2:1) в товарищеском матче в Менхенгладбахе.  Ранее в этом году немцы победили Францию (2:0) и Нидерланды (2:1), а также сыграли вничью с Украиной (0:0).

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