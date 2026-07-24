Филиппинский банк BPI планирует пилотный проект по платежам с использованием стейблкоинов

Согласно сообщениям местных СМИ, Банк Филиппинских Островов (BPI) планирует запустить пилотный проект по внедрению системы расчетов на основе стейблкоинов для трансграничных платежей фрилансерам, виртуальным помощникам и другим работникам, получающим доход за рубежом.
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