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Парламентская газета

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Бумажные медкнижки сохранят еще на год

Бумажные медкнижки сохранят еще на год

Электронные медицинские книжки выдают россиянам с сентября 2023 года. В них, как и в бумажных, хранят сведения обо всех необходимых работникам медосмотрах, прививках, профессиональной гигиенической подготовке, инфекционных заболеваниях и анализах.

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