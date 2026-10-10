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Испания почтила минутой молчания память Марикармен на фоне протестов

Испания почтила минутой молчания память Марикармен на фоне протестов

Память 87-летней Марикармен, скончавшейся в среду в Мадриде после выселения из дома из-за неуплаты, почтили минутой молчания учреждения, профсоюзы и работники по всей Испании, сообщает издание Euronews 10 октября на официальном портале.

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