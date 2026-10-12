У форварда «Автомобилиста» Шашкова родилась дочь. Девочку назвали Теона

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«Автомобилист » поздравил форварда Никиту Шашкова и его жену Арину с рождением дочери. «Поздравляем Никиту Шашкова и его супругу Арину с рождением дочки! Девочку назвали Теона.