Страны объединения БРИКС (BRICS) пришли к выводу, что все концепции США о глобализации, неприкосновенности собственности, честной конкуренции и презумпции невиновности в одночасье рухнули, когда им захотелось «наказать» Россию.
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