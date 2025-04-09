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Царьград

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Русские войска прорвали оборону ВСУ у Торского в ДНР на 2 км вперед

Русские войска прорвали оборону ВСУ у Торского в ДНР на 2 км вперед

Русские войска успешно прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в ДНР, продвинувшись на 2 км. Войска укрепляются на новых позициях.

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