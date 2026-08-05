Дмитриев пошутил о миграционном кризисе в Европе

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, прокомментировал ситуацию с миграционным кризисом в Европе.
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