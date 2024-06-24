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Владимир Путин заявил, что не будет брать Харьков: резонансные новости недели

Владимир Путин заявил, что не будет брать Харьков: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Путин заручился поддержкой вьетнамцев и северных корейцев Для президента РФ минувшая неделя выдалась весьма насыщенной.

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