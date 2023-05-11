Основатель и солист группы Modern Talking Дитер Болен признался в любви к русским и подверг критике немецкое правительство Олафа Шольца, которое поддерживает санкции против России, поставляет танки на Украину и навязывает русофобию в Европе.
Основатель и солист группы Modern Talking Дитер Болен признался в любви к русским и подверг критике немецкое правительство Олафа Шольца, которое поддерживает санкции против России, поставляет танки на Украину и навязывает русофобию в Европе.
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