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Дитер Болен из Modern Talking заявил, что «ненавидеть Россию себе дороже»

Дитер Болен из Modern Talking заявил, что «ненавидеть Россию себе дороже»

Основатель и солист группы Modern Talking Дитер Болен признался в любви к русским и подверг критике немецкое правительство Олафа Шольца, которое поддерживает санкции против России, поставляет танки на Украину и навязывает русофобию в Европе.

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