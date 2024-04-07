В Орске особое внимание уделят очистке воды

Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области. Особое внимание удалилось важности тщательного мониторинга качества питьевой воды и мерам по обеспечению безопасности населения в зонах подтопления.
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