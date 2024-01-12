Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия

Предложения отдельных украинских командиров об уничтожении пусковых установок на российской территории из западных ракет большой дальности несут с собой риск использования ядерного оружия Россией, предупредил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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