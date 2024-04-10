Суд ЕС постановил отменить санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана

Суд Евросоюза общей юрисдикции постановил отменить персональные санкции в отношении бизнесменов и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, введеные ЕС в начале 2022 года, говорится в социальных сетях суда.
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