Глава тюменского филиала крупнейшей государственной электросетевой компании задержан силовиками

Заместитель гендиректора АО «Россети Тюмень» — директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов накануне был задержан сотрудниками ФСБ.
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