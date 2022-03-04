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Глава тюменского филиала крупнейшей государственной электросетевой компании задержан силовиками

Глава тюменского филиала крупнейшей государственной электросетевой компании задержан силовиками

Заместитель гендиректора АО «Россети Тюмень» — директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов накануне был задержан сотрудниками ФСБ.

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