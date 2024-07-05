20+ историй о трудоголиках, которые можно вместо анекдотов рассказывать

Некоторые люди так сильно любят свою работу, что буквально живут ей. Иногда профессионалы своего дела начинают забывать, что за стенами их рабочего кабинета тоже существует жизнь, и попадают из-за этого в курьезные ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии