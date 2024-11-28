Руслан Лебедев: Труд военных нужно не только уважать, но и подкреплять материально

Лебедев Руслан Львович, депутат Законодательного Собрания Тверской области: — Считаю, что наше государство приняло абсолютно правильное решение, предоставив участникам СВО и их семьям максимум льгот, выплат и других видов социальной поддержки.
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