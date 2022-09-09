ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Макеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ряд районов Донецка, а также Макеевку и Минеральное. По населенным пунктам в общей сложности ударило 10 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, а также еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра.