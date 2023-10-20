Футболисты “Локомотива” и “Динамо” сыграют в матче 12-го тура РПЛ

© ТАСС Этот тур станет первым после паузы на игры национальных сборных. Сборная России в октябре провела два матча – в Москве российские футболисты обыграли команду Камеруна со счетом 1:0, а в Турции сыграли вничью со сборной Кении (2:2).
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