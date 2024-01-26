Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу

Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу

Как-то Рауль Кастро узнал, что к советским офицерам, проходившим стажировку в кубинской военной академии в Аламаре довольно высокомерное отношение со стороны кубинских военных.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Да! Фидель был человек с большой буквы . Смелый и благородный .  Не побоялся бросить вызов США  и увёл свою страну у них из под носа. Был он у нас в СССР. Я был маленьким но помню, популярность была колоссальная. Сразу в моде появились береты (как у Фиделя) . И сигары с Кубы 😀, но не прижились , хоть и были доступны по цене. В школе пели песни о Кубе:  &quot; Слышишь чеканный шаг , это идут барбудос. Небо над ними как огненный стяг , слышишь чеканный шаг&quot;. Это был великий человек и таким остался до конца.
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2 час.
Александр Симаков
В статье речь идёт  не о Фиделе, а его брате Рауле Кастро.  Что касается песни &quot;Куба - любовь моя&quot;, то да,  она в то время была очень популярна. Карьера Кобзона на ТВ началась как раз с исполнения этой песни. 😀
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1 час.

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