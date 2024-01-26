Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу

вл

валерий лисицын

Да! Фидель был человек с большой буквы . Смелый и благородный . Не побоялся бросить вызов США и увёл свою страну у них из под носа. Был он у нас в СССР. Я был маленьким но помню, популярность была колоссальная. Сразу в моде появились береты (как у Фиделя) . И сигары с Кубы 😀, но не прижились , хоть и были доступны по цене. В школе пели песни о Кубе: " Слышишь чеканный шаг , это идут барбудос. Небо над ними как огненный стяг , слышишь чеканный шаг". Это был великий человек и таким остался до конца.