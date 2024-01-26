Как-то Рауль Кастро узнал, что к советским офицерам, проходившим стажировку в кубинской военной академии в Аламаре довольно высокомерное отношение со стороны кубинских военных.
Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Да! Фидель был человек с большой буквы . Смелый и благородный . Не побоялся бросить вызов США и увёл свою страну у них из под носа. Был он у нас в СССР. Я был маленьким но помню, популярность была колоссальная. Сразу в моде появились береты (как у Фиделя) . И сигары с Кубы 😀, но не прижились , хоть и были доступны по цене. В школе пели песни о Кубе: " Слышишь чеканный шаг , это идут барбудос. Небо над ними как огненный стяг , слышишь чеканный шаг". Это был великий человек и таким остался до конца.
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2 час.
Александр Симаков
В статье речь идёт не о Фиделе, а его брате Рауле Кастро. Что касается песни "Куба - любовь моя", то да, она в то время была очень популярна. Карьера Кобзона на ТВ началась как раз с исполнения этой песни. 😀
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1 час.
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